Echtgenoot Pink: strijd tegen corona was intens

„Mijn zoon heeft het van hen twee waarschijnlijk het heftigst gekregen”, aldus Hart, die samen met hun 8-jarige dochter Willow, klachtenvrij bleef terwijl zangeres Pink en Jameson flink ziek werden van het longvirus. „Dat ontkracht meteen de theorie dat dit alleen oude mensen treft”, zegt hij.

Jameson werd begin maart ziek. Hij had verschillende klachten, waaronder hoofdpijn, keelpijn, buikpijn en pijn op de borst. Ook had het jongetje dagenlang koorts. „Hij lag vier of vijf keer per dag in bad om zijn temperatuur te verlagen”, zegt Hart over Jameson. „En ondertussen werd mijn vrouw ook steeds zieker.”

Pink, die lijdt aan astma, voelde zich al een tijd niet goed en kreeg last van enorme benauwdheid. „Ik werd midden in de nacht wakker en kon geen adem meer halen. Ik had voor het eerst in dertig jaar weer een vernevelaar nodig. Toen begon ik echt bang te worden”, vertelde ze eerder in The Ellen DeGeneres Show.

Het gezin verhuisde daarom tijdelijk naar hun huis in Los Angeles om dichter bij de doktoren te zijn. Inmiddels zijn ze allebei weer hersteld.