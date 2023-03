Premium Het beste van De Telegraaf

Theaterrecensie Vernieuwde ’Kersentuin’ van Tsjechov dwingt tot partij kiezen

— Wat: theater — Wie: Toneelgroep — Maastricht — Regie: Michel Sluysmans — Spel: o.a. Anniek Pheifer, Jeroen Spitzenberger, Beppe Costa — Info:

Door Esther Kleuver

V.l.n.r. Petja (Nick Renzo Garcia), Jermolaj (Jeroen Spitzenberger), Leonid (Vincent Linthorst), Ljoebov (Anniek Pheifer), Anja (’Ntianu Stuger) en Warja (Quiah Shilue). Ⓒ Foto Ben van Duin

Na de succesvolle bewerking van Een meeuw door Ilja Leonard Pfeijffer, regisseert Michel Sluysmans nu in korte tijd alweer zijn tweede Tsjechov bij Toneelgroep Maastricht. Dit keer heeft tekstschrijver Jibbe Willems zich over De Kersentuin (1904) ontfermd. Een stuk over veranderende tijden, waarin jongeren snakken naar vooruitgang, terwijl de oudere generaties juist eerder geneigd zijn zich vast te klampen aan het vertrouwde.