‘Raya and the last dragon’ cocktail van Disney-hits

Drakenmagie moet de wereld redden in ’Raya and the last dragon’.

RECENSIE - De prins op het witte paard als redder van een weerloze prinses? Die tijd is Disney inmiddels wel voorbij. Sinds Mulan (1998) en Tangled (2010) staan vrouwen in de films van deze animatiestudio steeds meer hun eh…. mannetje . Ze zijn dapper, zelfstandig en voor de duvel niet bang. Raya and the last dragon voegt een nieuwe heldin toe aan dit pantheon van powervrouwen.