Harry geeft uitleg: ’Er was geen andere keus’

Harry sprak tijdens een diner ten behoeve van een goed doel. „Ik ga de waarheid vertellen, voor zover ik die kan delen. Niet als prins, of als hertog, maar als Harry, dezelfde persoon die jullie 35 jaar hebben zien opgroeien, maar met een helderdere blik.”

„Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis, de plek waar ik van houd”, ging Harry verder. „Dat zal niet veranderen.” Vervolgens legt hij uit dat hij en Meghan ’dezelfde waarden’ delen. „Toen we trouwden, waren we verrukt, hoopvol, en klaar om te dienen.”

„Daarom maakt het me bedroefd dat het zo eindigt. De beslissing is niet licht genomen. Dat was na maanden van praten en twijfelen. Ik weet dat ik het niet altijd bij het rechte eind heb, maar op dit moment was er geen andere optie. Ik wil duidelijk maken dat we niet weglopen. We lopen niet weg van jullie. Onze hoop was om de koningin te dienen, het Gemenebest, en mijn militaire verplichtingen, maar zonder overheidsfinanciering. Dat mocht helaas niet.”

„Dat heb ik geaccepteerd”, vervolgt Harry. „Het verandert me ook niet. Maar ik hoop dat jullie mijn beslissing nu beter begrijpen.” Hij zet nu ’een stap voorwaarts in wat ik hoop dat een vrediger leven kan zijn’.

Bekijk hier de hele video: