Freek Vonk maakt 18+ glossy over liefde en lust

„Woohooo, eindelijk mag ik het van de daken schreeuwen!”, aldus Vonk. In het geheim is de bioloog een half jaar druk geweest met het maken van een ’eenmalige 18+ wetenschapsglossy over liefde & lust in de dierenwereld’, legt hij uit.

„Weet jij het favoriete standje van je collega’s? Zoenen dieren eigenlijk ook? Over bizarre versiertrucs, poep- en plasseks, gekke snikkels, beestachtige orgies, en nog veel meer”, vertelt hij over welke onderwerpen onder meer aan bod komen in Wilder van Freek. „Via de sekscapades van dieren kunnen we veel ontdekken over het beest in onszelf.”

Het magazine is sinds dinsdag online te bestellen en vanaf donderdag te koop in de winkel.