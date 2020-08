Zuid-Koreaanse band BTS brengt eerste Engelstalige single uit

Omdat de band hun fans iets positiefs mee wilde geven in deze gekke tijd, kozen ze voor een vrolijk en uptempo nummer. „Wie had ooit aan deze pandemie gedacht? Geen ontmoetingen, geen karaoke, geen concerten? Zelfs niet wandelen in het park”, vertelt de groep aan USA Today.

Dynamite, met de bijbehorende video, kwam op vrijdagochtend uit, maar behaalde in een paar uur al ruim 40 miljoen views. BTS wordt beschouwd als één van de meest succesvolle K-pop-artiesten (Korean pop) van het moment.