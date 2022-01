Stephen King stomverbaasd: ’Ik ben niet eens dood!’

„Ik ben trending op Twitter en ik ben niet eens overleden”, grapt de auteur van boeken als The Shining, It en The Green Mile. „Hoe fucking cool is dat?”

In reactie op zijn tweet merkt iemand op dat Kings trending topic mogelijk te maken zou kunnen hebben met de aanstaande release van zijn nieuwe boek Fairy Tale. Amerikaanse media deelden daar maandag een korte preview van. Het nieuwe werk van de bestsellerschrijver komt uit op 6 september.