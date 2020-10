Maxim Hartman besmet met coronavirus

Bekijk ook: Maxim Hartman in ziekenhuis na val uit hangmat

„Beterschap dat hoeft niet. Dat is zo’n dooddoener. Het gaat opmerkelijk goed”, aldus de 57-jarige Maxim. De ’wederhelft’ van Rembo had drie dagen last van hoofdpijn en lichte koorts. „Nu? I feel great! Beter dan ever. Nee nog wel beetje moe lichamelijk. En mocht ik het niet redden, hartelijk bedankt en zie jullie in het hiernamaals. Met vriendelijke groet.”

De presentator – die onlangs nog werd geopereerd aan z’n blote mannenklauw – heeft wel een idee hoe hij door het virus is besmet. „Waarschijnlijk heb ik Covid-19 opgelopen door het bezoeken van YouTube kanaal van Lange Frans en andere 5G-gekkies”, grapt hij.