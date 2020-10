Nieuwe Borat-film eerder uitgebracht vanwege ophef

Ⓒ ANP/HH

De ophef die in de Verenigde Staten ontstaan is over de nieuwste film van Sacha Baron Cohen; Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, heeft ervoor gezorgd dat de film een dag eerder dan gepland te zien is op Amazon Prime. Niet geheel toevallig werd de Borat film gelanceerd vlak voor het laatste presidentiële debat tussen kandidaten Donald Trump en Joe Biden. Dit meldt E! News.