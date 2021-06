Kasem kwam weer bij BnnVara in beeld na vrijspraak in februari

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten constateerde half februari na onderzoek dat er geen enkel bewijs was voor deze verdenking. Het staat wel vast dat er in 2015 door een advocaat informatie is gelekt, maar het is niet te achterhalen wie dat is geweest.

BnnVara en Kasem hernieuwden daarna hun contact. „De mensen die daarover gaan, vonden dat Khalid een geweldige pilot heeft gedraaid”, aldus een zegsman. „Er is geen twijfel over dat hij de juiste man op de juiste plek is.” De omroep bevestigt wel dat Kasem nog geen interviewervaring op televisie heeft.

Gemotiveerd

De kersverse presentator zei eerder donderdag zelf ’verwondering, interesse en enthousiasme’ mee te nemen naar zijn nieuwe job. „Dat zal moeten leiden tot mooie, inspirerende gesprekken. Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe gedaan heb, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken.”

Het grote publiek maakte kennis met Khalid als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri en kent hem als deelnemer aan het programma De Slimste Mens, waar hij tweede werd.