Harry en Meghan – dit is hun nieuwe leven

Harry en Meghan zijn klaar voor een nieuwe start... of hebben ze zich toch enigszins vergist in dit project? Ⓒ Hollandse Hoogte

Lang heeft de reactie van DONALD TRUMP op de komst van PRINS HARRY en HERTOGIN MEGHAN in Amerika niet op zich laten wachten. Een paar dagen nadat een privéjet de Britse royals van Canada naar hun nieuwe woonplaats Los Angeles bracht, liet de president via Twitter al van zich horen en het is duidelijk: op het Witte Huis worden de messen geslepen!