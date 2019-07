Endgame 7 miljoen verwijderd van Avatar-record

Avengers: Endgame is nog maar 7,2 miljoen dollar (6,4 miljoen euro) verwijderd van de titel meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden. Die is nu in handen van Avatar uit 2009, die destijds 2,788 miljard dollar in het laatje bracht.

In de race om het record bracht Marvel vorige maand een 'nieuwe' versie uit van Endgame, waarin extra materiaal is opgenomen. Volgens Variety haalde de film mede daardoor het afgelopen weekend wereldwijd 2,8 miljoen dollar op waardoor het Avatar nu op de hielen zit.

De lijst met meest succesvolle bioscoopfilms aller tijden is niet gecorrigeerd voor inflatie. Zou dat wel het geval zijn, dan zou Gone With The Wind uit 1939 op nummer één staan. Omgerekend naar 2019 leverde die film 3,7 miljard dollar op. Ook de positie van Avatar is in een gecorrigeerde versie van de lijst steviger: de teller van de film staat na inflatiecorrectie op 3,3 miljard.