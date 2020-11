Will Smith deelt trailer van Fresh Prince-reünie

„Jullie zijn niet klaar voor deze trailer, jullie kunnen niet klaar zijn voor deze trailer. Fijne Thanksgiving”, zegt Will in zijn aankondiging. In de eerste beelden is te zien hoe hij, en onder anderen Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), DJ Jazzy Jeff (Wills vriend Jazz) en Joseph Marcell (Geoffrey de butler) terugkeren naar de originele set van de sitcom.

Tijdens de reünie halen de castleden herinneringen op van hun tijd in de serie die tussen 1990 en 1996 in de Verenigde Staten op tv werd uitgezonden. Ook wordt James Avery, die Wills oom Phil speelde, herdacht. Avery overleed in 2013 op 68-jarige leeftijd.

Bovendien keren beide tantes Viv terug voor de reünie. Halverwege de serie werd Janet Louise Hubert vanwege problemen vervangen door Daphne Maxwell Reid. „Ik kon dertig jaar Fresh Prince niet zonder Janet vieren”, teast Will vlak voor het einde van de trailer.