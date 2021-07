Erica Terpstra: ’Natúúrlijk is mijn gips… oranje!’

Het is even wennen voor het bezige bijtje dat Erica Terpstra is, maar haar slepende enkelkwetsuur dwingt haar voorlopig tot rust. Ze volgt de Spelen voor de televisie. Ⓒ Eigen foto

Erica Terpstra dacht na een operatie na drie maanden weer op de been te zijn, maar dat ’loopt’ allemaal anders. Al met al zit zij wel een half jaar in de lappenmand. Terwijl allerlei geruchten over haar de ronde doen, vertelt zij Privé het ware verhaal over wat er met haar is en welke stok zij achter de deur heeft. Want binnenkort zal zij weer móeten staan!