Afscheid van Liotta, Sirico en Caan Het Hollywoodverlies van drie gangster-grootheden

Door Rick Kraus Kopieer naar clipboard

Ray Liotta, Tony Sirico en James Caan (v.l.n.r.) Ⓒ ANP/HH, Getty Images

In ruim twee maanden tijd heeft Hollywood, net als de rest van de wereld, afscheid moeten nemen van drie legendarische acteurs die naam en faam hebben gemaakt in bekroonde gangsterfilms en maffiaseries. Nadat eind mei Goodfellas-ster Ray Liotta het leven liet, volgden James Caan (The Godfather) en Tony Sirico (The Sopranos) hem afgelopen week. Geen ’afrekening’ of een ’vuurregen bij een tolhuisje’, maar gewoon op een natuurlijke manier.