Dochter prins Constantijn reageert op negatieve reacties

Zo reageert ze op de suggestie dat ze haar diploma cadeau gekregen zou hebben, net als haar familieleden, met: „Let op uw woorden alstublieft.”

Bij een ander negatief commentaar schrijft ze een vriendelijk verzoek: „U heeft het over een zeventienjarig meisje. Denk even na voordat u dit soort woorden plaatst.”

Eerder maakte Eloise in haar Instagram Stories bekend geslaagd te zijn voor haar eindexamens. Daarop deelde ze een foto waarop ze te zien was met een vlag van haar middelbare school, het Maerlant Lyceum in Den Haag. Op diezelfde school heeft premier Mark Rutte in zijn jongere jaren zijn middelbare schooldiploma behaald.