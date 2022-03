Ivo Niehe krijgt zondagochtendprogramma op NPO 1: ’Succes vroeg om vervolg’

De laatste aflevering van de TV Show was op 2 januari te zien. In de laatste reeks werd teruggeblikt op de afgelopen veertig jaar. „Eerlijk is eerlijk, we zijn vorig jaar enigszins overvallen door het onverwachte succes van de twintigdelige serie over 40 jaar TV Show. Dat vroeg om een vervolg!”, stelt Niehe.

De 75-jarige Niehe liep al langere tijd rond met het idee om een programma te maken waarin veel aandacht is voor kunst en cultuur. „Het wordt een voor mij zeer persoonlijk programma, dat naar mijn overtuiging perfect past in de sfeer van de zondagochtend.”