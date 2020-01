Duncan Laurence vindt Jeangu Macrooy ’te gek’

„Ik zie hem als een hele goede artiest”, zei Duncan vrijdagavond op de rode loper van de Top 40 Awards tegen het ANP. „Ik vind hem te gek, ik heb hem een keer bij de Esquire Awards ontmoet en toen hadden we een heel tof gesprek over muziek.”

Volgens Duncan is Jeangu een muzikant in hart en nieren. „Maar uiteindelijk draait het om de song. Dus dat is nog best wel spannend. Ik kijk er heel erg naar uit om zijn song te gaan horen. Hij heeft super veel soul en hij weet echt wat hij wil en wat hij doet. Een heel eigen stijl.”