Serious Request haalde 100.000 euro meer op dan gedacht

Volgens een herberekening is er in totaal 1.524.000 euro opgehaald, ruim 100.000 euro meer dan op kerstavond bekend werd gemaakt. 3FM laat weten dat het eindbedrag altijd op een later moment opnieuw wordt berekend vanwege grote acties die langer doorlopen.

Tijdens de actie liepen Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Jorien Renkema van Goes in Zeeland naar Groningen. Ondertussen maakten ze live radio. Luisteraars konden tijdens de editie van 2019 voor het eerst een of meerdere estafettes meelopen.