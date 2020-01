Niels Destadsbader te zien in Holland-België

„De goesting is groot en stiekem win ik ook graag. Als captain van het Belgische team ga ik er dus alles aan doen om die mondige Hollanders eens een flinke peer te stoven!”, laat Niels weten.

Niels is geen onbekende op de Nederlandse televisie. Hij presenteerde eerder K3 zoekt K3 met Gerard Joling en Dance as One met Nicolette van Dam. Beide programma’s werden op SBS6 en in Vlaanderen op VTM uitgezonden.

Holland-België is eveneens een Nederlands-Vlaamse productie. Eerdere teamcaptains voor België waren Philippe Geubels en Louis Talpe. Voor Nederland is Ruben Nicolai net als in het tweede seizoen de captain. Het programma wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en Jonas van Geel.