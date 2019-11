’James Dean tot leven gebracht voor nieuwe film’

De film is gebaseerd op een roman over 10.000 militaire honden die aan het einde van de Vietnamoorlog in Azië werden achtergelaten. James Dean zal het personage Rogan spelen, een van de twee hoofdrollen in de film.

De makers hebben van de erven van Dean de rechten op zijn afbeelding verworven. „We hebben lang gezocht naar de perfecte acteur om Rogan te spelen”, stelt regisseur Anton Ernst in THR. „Na maanden besloten we dat Dean ideaal voor de rol zou zijn. We zijn zeer vereerd dat zijn familie met ons in zee gaat. Zij zien Finding Jack als de vierde film die James ooit maakt.”

Oscarnominaties

De stem van Dean zal door een stemmenacteur worden ingesproken. De opnames gaan binnenkort van start. De film moet in première gaan op 11 november 2020, Veteranendag in de VS.

De acteur geldt als een van de grote Hollywood-iconen van de vorige eeuw, al maakte hij slechts drie films. Dankzij Rebel without a Cause geldt hij als de verpersoonlijking van de opstandige jeugd in het naoorlogse Amerika. Voor twee van zijn rollen kreeg Dean een Oscarnominatie. De acteur overleed in september 1955 op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk