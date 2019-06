Mel B baalt van afwezige Victoria Beckham

Ⓒ BSR Agency

Melanie B vindt het erg jammer dat Victoria Beckham zaterdag niet kwam opdagen tijdens het laatste reünieconcert van de Spice Girls. „Ik had eigenlijk verwacht dat ze op z’n minst langs zou komen om hallo te zeggen, niet op het podium maar gewoon als steun in het publiek”, zegt de zangeres dinsdag in Good Morning Britain.