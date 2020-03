Aaron Paul: ’Kijker moet Westworld verdienen’

Aaron Paul (l.): „Als je de luxe hebt om te mogen kiezen, dan moet je voor de mooiste rollen gaan.” Ⓒ Foto Ziggo

Met zijn rol in het derde seizoen van Westworld stapt Aaron Paul in een nieuwe wereld. Toch weet hij dat hij zijn doorbraak als Jesse Pinkman in Breaking bad nooit helemaal achter zich zal laten. „Ik prijs me gelukkig dat ik zo’n iconisch personage heb mogen spelen.”