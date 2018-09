Vierde kind voor Rice (71)

Tim Rice is een beroemde songwriter. Hij is vooral bekend door het schrijven van liedteksten voor films en musicals. Hij heeft onder andere samen met Andrew Lloyd Webber de musicals Evita en Jesus Christ Superstar geschreven en met Elton John de muziek van The Lion King.

Tim Rice zou Laura hebben ontmoet via gezamenlijke vrienden in de Britse theaterkringen. Hij is al vader van twee volwassen kinderen, die hij kreeg met zijn 41-jarige ex-vrouw Jane McIntosh en heeft ook een dochter uit een andere relatie, met Nell Sully.

Laura-Jane bevestigt op de website van Express dat ze zwanger is van Tim. ''Ja, Tim is de vader, maar ik wil geen verder commentaar geven." Foley is naast toneelschrijfster kunsthistoricus, ze geeft les aan de universiteit van Cambridge.