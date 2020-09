Ontwerper Back to the Future-DeLorean overleden

Cobb begon zijn carrière als animation artist in de Disney Studios; zo werkte hij onder meer aan de film Doornroosje uit 1959. Daarna ging hij cartoons maken voor kranten en het persbureau Los Angeles Free Press. Maar in de jaren zeventig kwam hij in contact met regisseurs John Carpenter en Steven Spielberg die hem introduceerden in de filmwereld.

De Australische cartoonist leverde bijdragen aan talloze iconische films in de twee decennia die volgden. Zo ontwierp hij een aantal wezens voor de eerste Star Wars-film uit 1977, was hij verantwoordelijk voor het ruimteschip Nostromo in de sf-klassieker Alien uit 1979 en bedacht hij allerlei zwaarden die werden gebruikt in de actiehit Conan the Barbarian, met Arnold Schwarzenegger.

Rob Cobb Ⓒ Getty Images

Zijn beroemdste ontwerp was vermoedelijk de vliegende DeLorean uit de legendarische Back to the Future-trilogie. Cobb kreeg van Spielberg, die de films produceerde, de vraag of hij een DeLorean kon ’ombouwen’ tot tijdmachine. De auto was een van de belangrijkste attributen in de drie films met Michael J. Fox en Christopher Lloyd in de hoofdrollen.

In 1990 werkte hij aan Total Recall, de tweede actiefilm die Paul Verhoeven in Hollywood maakte.