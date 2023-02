Gordon haalt uit naar Arjen Lubach: ’Ongelofelijke flapdrol’

Zo schrijft Gordon: „Vanavond (dinsdagavond, red.) de laatste aflevering van Down the Road en wat een geweldige roadtrip was dit! Niet alleen de gasten, maar ook ikzelf en het hele productieteam hebben onwijs genoten van dit prachtige avontuur. Maar ook dit zal wel weer gecanceld worden en zetten we daarmee een uiterst kwetsbare groep mensen in de kou. Want Down-televisie mag niet meer want het geeft een vertekend beeld van hoe Down daadwerkelijk is.”

Hij vervolgt: „Daar hebben ze wel dan ruim 20 jaar over na moeten denken, want Paul de Leeuw en Johnny de Mol deden het al heel lang en wonnen er zelfs prijzen mee! Dus al die geweldige mensen met Down die je hebt gezien moeten we wegstoppen in zorginstellingen of woonprojecten en vooral niet meer laten zien en die groep laten lijden door de overgrote meerderheid die er veel slechter er aan toe zijn! Geweldig bedankt Arjan Lubach! Ongelofelijke flapdrol!”

’Kortzichtige visie’

Zelf denkt hij daar anders over. „Wat een kortzichtige visie op dit programma maar ook op mij als persoon. Mag ik je er aan herinneren dat ik al 35 jaar in dit vak zit en jij nog in je luiers zat toen ik m’n eerste twee miljoen kijkers scoorde? Maar gelukkig is er nog de Belgische versie waar men al zeven jaar uiterst succesvol wel dit programma op de buis brengt en waar niemand over zeikt. Ik ben er inmiddels wel klaar mee, maar woon dan ook niet voor niets in het buitenland met heel veel plezier.”

In het item waarnaar Gordon refereert, startte Arjen Lubach in De avondshow met Arjen Lubach de discussie over de vele programma’s op televisie met mensen die het syndroom van Down hebben. Volgens Lubach geven die mensen namelijk geen realistisch beeld van mensen met Down. Slechts een héél klein percentage van de mensen met down functioneren op het niveau dat je in die programma’s ziet. Want zelfstandig met de trein reizen, bijvoorbeeld, dat kan maar één op de tien mensen”, legde Lubach onder andere uit.