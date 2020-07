Netflix schrapt Turkse serie na rel over lhbt-personage

De showrunner van If Only noemt het ’zeer beangstigend’ dat de Turkse overheid om deze reden geen toestemming geeft om de serie op te nemen. If Only zou wel gedraaid kunnen worden als het lhbt-personage geschrapt zou worden, maar dit weigert Netflix. De streamingdienst profileert zichzelf al langer als bedrijf dat diversiteit heel hoog in het vaandel heeft staan.

De Turkse overheid spreekt zich de laatste tijd steeds vaker uit tegen homoseksualiteit en homorechten. If Only zou een relatiedrama worden over een ongelukkige vrouw die terug in de tijd reist naar het moment waarop haar man haar ten huwelijk vroeg.