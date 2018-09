Mila Kunis wil dolgraag nog een kind met Ashton

Dat vertelde de 32-jarige Mila vrijdag in The Ellen DeGeneres Show, toen ze samen met collega-actrice van Bad Moms, Kristen Bell, plaatsnam op de bank bij de Amerikaanse presentarice.

Nadat Mila bekendmaakte graag een broertje of zusje voor Wyatt te willen, vroeg Ellen of zij en Ashton ondertussen al aan het ‘proberen’ zijn. Zichtbaar verrast door haar vraag, antwoordde ze hierop met: “Je wilt dus weten of wij seks hebben?”, waarop Ellen reageerde met: “Ja, en ik wil ook weten hoe vaak jullie het doen.”

Op de laatste vraag gaf Mila geen antwoord, maar ze wist wel met een lach te vertellen dat de seks met Ashton "geweldig" is.