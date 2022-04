Advocaat Blac Chyna noemt verklaring Kardashians ’ophitserij’

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian en Kylie Jenner getuigden over het voorval dat zich tussen Blac Chyna en Rob Kardashian, de zoon van Kris en de broer van de drie andere dames, zou hebben afgespeeld. Chyna zou Rob onder meer met een pistool hebben bedreigd, met een metalen paal hebben geslagen en hem hebben willen wurgen met het snoer van een iPhone. Kris noemde dit „een moordaanslag op mijn zoon”, waar Robs zussen eveneens van mening waren dat Chyna „zeer gewelddadig, gevaarlijk en onberekenbaar is.”

Ciani noemt deze uitspraken enorm aangedikt. „Vergeet even dat dit een bekende familie is. Als iemand claimt geslagen te zijn met een metalen paal door zijn verloofde, maar daar verder geen zichtbare blauwe plekken of schrammen aan heeft overgehouden, er geen telefoontjes naar de politie zijn geweest en er niet eens een pleister aan te pas kwam, dan is die persoon niet bepaald geloofwaardig.” Hiermee doelde de advocaat op de verklaring die Rob eerder had afgelegd over de moeder van zijn vijf-jarige dochter Dream.

Volgens Ciani moet de jury de uitspraken van de Kardashians niet al te serieus nemen. „Deze mensen denken alleen aan zichzelf en hun merknaam. Ze doen alles om hun ’winkel’ te beschermen, ook al is dat ten koste gegaan van mijn cliënt, die gewoon een contract had voor haar realityshow met Rob.”

Chyna spande de rechtszaak tegen de familie aan omdat zij ervoor gezorgd zouden hebben dat de realityshow die ze met haar toenmalige verloofde maakte geen gevolg kreeg. Daardoor liep ze behoorlijk wat inkomen mis. Ze eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.