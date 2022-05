Rapper Bizzey weer vader geworden

„Wij zijn gezegend met dit engeltje en ze is helemaal gezond vrijdagochtend bij ons gekomen”, schrijft de rapper bij een zwart-witfoto van zijn dochter. Het meisje heet Four-Juno. „We zullen je alle liefde en bescherming geven die we in ons hebben.”

Bizzey maakte op nieuwjaarsdag bekend dat zijn echtgenote in verwachting was. Later deelde hij dat ze een meisje zouden krijgen. Het stel heeft al een zoon: November.