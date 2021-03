Pieter Schoen ging failliet op zijn 22e en is nu multimiljonair

Jort Kelder (midden) neemt het presentatiestokje dit seizoen over van Sander Schimmelpenninck. Achter hem zijn dragons, met uiterst links Pieter Schoen. Ⓒ Annemieke van der Togt

De terugkeer van Dragons’ den bleek een jaar geleden een schot in de roos, en leverde zelfs een nominatie op voor de Televizier-ring. Dat er nu een tweede seizoen is van het WNL-programma, is dan ook allesbehalve een verrassing te noemen.