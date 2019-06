Rob Kardashian en Blac Chyna vechten om Dream

Op Instagram zei ze over zijn juridische stappen het volgende: „Het is erg jammer dat Rob niet een volwassen gesprek met me kon voeren over het feit dat Dream in mijn nieuwe show The Real Blac Chyna zou verschijnen. Als Rob me persoonlijk had benaderd, in plaats van via zijn advocaat Marty Singer, dan had hij misschien wat geweten over wat haar deelname aan de show inhoudt.” Kritiek over dat Dream ’lange uren’ zou moeten maken, wees ze af.

Ook benoemde ze het feit dat Rob en zijn familie zelf een realityshow hebben. „Het is hypocriet dat Dream wel moet verschijnen op Keeping Up With The Kardashians, waarbij de familie wanhopig probeert om hun lage kijkcijfers voor hun afgezaagde show op te krikken, zonder mijn toestemming.”