’An orchestrated Songbook’: pracht, praal en Paul Weller

— Titel: An orchestrated Songbook — Artiest: Paul Weller

Bart Wijlaars

Wie Paul Weller is weten we wel, toch? Ex-The Jam, ex-Style Council en de inmiddels 63-jarige Brit dwingt ook al bijna dertig jaar solo het nodige respect af. De tweede wiens naam we hier moeten noemen is Jules Buckley en ook hem kent u, want de dirigent en arrangeur gaf jarenlang leiding aan ’ons’ Metropole Orkest. Inmiddels staat hij op de bok voor het BBC Symphony Orchestre en daarmee begeleidt hij Weller hier.