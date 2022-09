Tommy Lee (59) uit de kleren op OnlyFans: ’een plek waar je vrij kunt zijn’

„Voor het geval jullie onder een steen hebben geleefd: ik heb mezelf onlangs in de nesten gewerkt”, roept hij zijn fans toe, verwijzend naar een naaktfoto die hij onlangs op sociale media plaatse, waarna deze werd verwijderd door Facebook en Instagram. „Ik wil zien wat voor problemen we vanavond kunnen veroorzaken. We zijn in Las Vegas, toch? En ik denk dat we een einde moeten maken aan die verdomde onzin van ’what happens in Vegas, stays in Vegas’. Verdomme! Laten we het met de wereld delen.”

Hij vervolgt: „Wat ik heb gedaan, is dat ik nu naar een plek ben gegaan waar je verdomme vrij kunt zijn. En je kunt iedereen laten zien wat je maar wilt, en ze nemen het verdomme niet af.” Op dat moment knoopt hij zijn broek open, draait zich om en laat zijn blote billen met daarop de tekst ’OnlyFans’ aan het publiek zien. „Je zult daar al mijn shit zien!”

Heel veel behoefte lijken zijn fans echter niet te hebben om de rocker naakt te zien. Op het moment van schrijven heeft Tommy Lee slechts 288 volgers.