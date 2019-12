Prins Albert en Charlène delen kerstcadeaus uit

De prins en prinses begonnen op een bijeenkomst van het Rode Kruis, waar ze ieder jaar bij aanwezig zijn. De aanwezigen kregen allemaal een tas, maar wat daar precies in zat, is niet bekend. Daarna toog het paar naar het paleis voor de jaarlijkse kerstviering. De meer dan 600 kinderen die daarvoor waren uitgenodigd, werden getrakteerd op een hiphopshow voordat ook zij hun cadeautjes, veelal speelgoed, in ontvangst mochten nemen. Na afloop ging de groep naar buiten voor een kiekje met Albert en Charlène. Het gezelschap poseerde voor een kerstboom en een levensgrote smurf, die daar nog stond voor de verjaardag van de tweeling van het paar, prinses Gabriella en prins Jacques. Die vierden 10 december hun vijfde verjaardag.

Albert en Charlène hebben een speciale band met het Rode Kruis. De prins is voorzitter van het Monegaskische Rode Kruis en bezoekt ieder jaar het Rode Kruis Gala, het belangrijkste society evenement aan het begin van de zomer.