Guido Weijers zet streep door oudejaarsconference; RTL baalt

„De onzekerheid rondom Covid gooit roet in het eten. Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er honderd procent voor gaan of helemaal niet”, aldus Weijers.

De show zou op oudejaarsavond te zien zijn op RTL 4. Volgens Weijers heeft de zender hem alle ruimte gegeven ’om deze moeilijke beslissing te nemen’. Vorig jaar trok de conference van Weijers op RTL 4 bijna 1,3 miljoen kijkers.

’Jammer’

De zender zegt het spijtig te vinden dat Weijers zijn conference dit jaar niet gaat spelen. „We vinden het jammer, maar snappen zijn keuze”, laat een woordvoerder van de zender desgevraagd weten.

RTL zendt in de plaats van Weijers nu de eindejaarsquiz De tv-kijker van het jaar uit. Deze show, waarin honderd kandidaten vragen moeten beantwoorden over televisiemomenten van het afgelopen jaar, zou oorspronkelijk op 27 december worden uitgezonden.

De oudejaarsconference die cabaretier Peter Pannekoek dit jaar verzorgt op de NPO gaat vooralsnog wel gewoon door.