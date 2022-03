Married at first sight: waarom wordt deze kandidaat zó te kakken gezet?

Premium TV

HBO Max pakt uit met dramaserie over LA Lakers

Acties om van te kwijlen in een stadion vol uitzinnige toeschouwers: tegenwoordig kennen we basketbal als onvervalste showsport. Toch is het niet altijd zo geweest. De nieuwe dramaserie Winning time: The rise of the Lakers dynasty, vanaf vandaag te zien via HBO Max, laat zien hoe het spel een totaal...