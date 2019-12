Kamphues en Doornbos in theater met Grand-Prix-Circus

Producent Senf heeft vrijdag bekend gemaakt dat de voorstelling vanaf volgende maand te zien is.

Cabaretier Rob Kamphues is in het dagelijks leven hobbyautocoureur. Robert Doornbos was tussen 2004 en 2007 actief in onder meer de Formule 1. Zij delen in de show met humor, verstand van zaken en een heleboel passie, hun liefde voor de racerij. De rode draad van de voorstelling is de overeenkomst tussen een Grand Prix en het circus.