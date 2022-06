Jandino Asporaat maalt niet om ongunstige timing nieuwe Bon Bini-film

„De wereld heeft weer een beetje vreugde nodig. We moeten lachen, we moeten weer relativeren”, zegt Asporaat (41). „Ik merk ook dat de mensen er weer zin in hebben. Ruim voor de première, die bij ons voor publiek is, waren mensen online albezig met wat ze aan zouden trekken. Ze kijken er echt naar uit.”

Dat het publiek de Bon Bini-films waardeert, blijkt wel uit de bezoekersaantallen. Vorig jaar zomer werd bekend dat de eerste drie delen, Bon Bini Holland 1 & 2 en Bon Bini: Judeska in da House in totaal zo’n 1,5 miljoen mensen naar de bioscopen hadden getrokken. Daarmee is het een van de meest succesvolle filmreeksen van de afgelopen jaren. Ook wonnen de films tot nu toe allemaal de publieksprijs op het Nederlands Film Festival.

Of het publiek de film ook in de zomer weet te vinden, moet nu gaan blijken. Vanwege de coronamaatregelen werd de release van de film uitgesteld en is de film voor het eerst niet in de kerst-, maar in de zomervakantie te zien. Asporaat maakt zich er niet druk over, zegt hij. „Ik ben heel eerlijk: in de winter gaan er meer mensen naar de bioscoop. Maar het gaat me niet om hoeveel mensen er komen, maar dat iedereen kán komen. Dat vind ik belangrijker dan: hoeveel halen we nou binnen?”, zegt hij. „En als ik zie hoe blij mensen zijn dat de film er weer is, dan word ik ook blij. Daar ben ik dankbaar voor.”