Oude huis Kim Kardashian te koop voor 5 miljoen

Het optrekje in Beverly Hills wordt aangeboden voor 5,7 miljoen dollar. De Toscaanse villa in een doodlopende straat is onder meer voorzien van zwembad, waterval, buitenkeuken en buitenbar. Kim woonde er van 2010 tot 2013.

Alhoewel het huwelijk geen lang leven was beschoren, duurde het een behoorlijke tijd totdat Kris en Kim officieel gescheiden waren. Het papierwerk rond hun scheiding was pas anderhalf jaar later rond, een kleine twee weken voordat Kim beviel van dochter North West met haar huidige man Kanye.