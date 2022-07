Dit wordt het geslacht van het tweede kindje van Heidi Montag en Spencer Pratt

Tijdens de onthulling, waar Entertainment Tonight (ET) bij was, hadden beiden een confettikanon vast. Daar spoot niet veel later blauwe confetti uit. „Het is een jongen”, riep Montag daarop.

Dat was niet wat de realityster verwachtte, zegt ze tegen ET. „Mijn intuïtie laat me in de steek.” De grote broer van de baby, Gunner, is er blij mee. „Gunner wil heel graag een broertje. Uiteindelijk wil ik wat het beste is voor hem.”

Gunner werd in 2017 geboren.