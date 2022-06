Michael Fassbender finisht als 51e in Le Mans ondanks crashes

Fassbender maakte zijn debuut op Le Mans als bestuurder van een Porsche 911 in de zogeheten Proton Competition. Van een droomdebuut was echter geen sprake nadat hij woensdag tijdens de kwalificatie al te maken kreeg met een crash. De auto kon gelukkig hersteld worden waardoor Fassbender en zijn team toch aan de start konden verschijnen. „De droom veranderde in een nachtmerrie”, zei de acteur na afloop tegen Eurosport.

Tijdens de nacht van de race werd de 45-jarige acteur zondag van de baan gereden, maar kon hij met behulp van een kraan en een reparatie in de pit weer terug op de baan komen om de race te vervolgen. Later belandde hij na een spin opnieuw in de grindbak. Hij eindigde uiteindelijk als 51e.

Collega-acteur en mederacer Patrick Dempsey, die ook op Le Mans aanwezig was, vond het zuur voor Fassbender dat hij zoveel pech had, maar zegt dat hij ervan zal leren. „Het was moeilijk voor hem. Maar hij leert veel, dat is zeker”, zei Dempsey tegen Eurosport.