Rebekah Vardy is klaar met voetbalvrouwen-vete

Rebekah heeft de beschuldigingen altijd ontkend en heeft Coleen aangeklaagd wegens smaad. Ze denkt nu echter dat de zaak in 2021 eindelijk zal worden afgehandeld. „Het nieuwe jaar zou mogelijk een oplossing voor ons kunnen brengen”, vertelt Rebekah aan Hello! „Ik denk dat het publiek er ook wel klaar mee is.”

De komende weken probeert ze zich in elk geval niet bezig te houden met de ruzie en stort ze zich vol op kerst met haar gezin. Gezien ze de kerstdagen als kind nooit mocht vieren omdat haar familie Jehova's getuigen waren, hecht ze tegenwoordig extra veel waarde aan de feestdagen.

„Ik mocht geen kerst vieren of naar verjaardagsfeestjes gaan, schoolbijeenkomsten bijwonen - de lijst gaat maar door. Op eerste kerstdag moest ik me bij de kerkoudsten voegen om bij mensen aan te kloppen en hen proberen te bekeren. Ik heb het gevoel dat ik zoveel kostbare tijden heb gemist. Daarom sla ik nu door met kerstversieringen. Het is bijna alsof ik mijn jeugd opnieuw beleef. Ik wil alles doen wat ik niet kon toen ik jonger was.”