Elton John had autocue geïnstalleerd op Diana-uitvaart

Elton zong op de begrafenis in Westminster Abbey, nadat Diana was overleden tijdens een auto-ongeluk in Parijs. De bijeenkomst werd live uitgezonden en bekeken door honderden miljoenen mensen over de hele wereld.

Candle in the wind was een oude hit van Elton John. Hij verving alleen de eerste regels, ’Goodbye Norma Jean’, voor ’Goodbye England’s Rose’. De nieuwe versie stond wekenlang op de eerste plek in de hitlijsten en werd de snelst verkochte single in het Verenigd Koninkrijk ooit.

„Het was de eerste keer dat ik een autocue had laten installeren”, bekende de zanger tijdens het gesprek in de Academy. „Want ik dacht: als ik nu toch ’Goodbye Norma Jean’ zing, word ik opgehangen, verdronken en gevierendeeld. Het was gewoon een voorzorgsmaatregel.”