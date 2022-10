Harry Potter-acteur Tom Felton ontsnapte uit afkickkliniek

Tom Felton Ⓒ ANP/HH

Tom Felton werd door zijn rol als Draco Malfoy in de Harry Potter-filmreeks in een klap wereldberoemd, maar die roem had ook een keerzijde. In zijn recent verschenen autobiografie Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard schrijft de acteur over zijn problemen met drank en mentale gezondheid.