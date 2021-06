Queen Elizabeth heeft naamgenootje Lilibet al gezien

Eerder werd al bekend dat Harry zijn grootmoeder om toestemming heeft gevraagd om hun dochter de naam Lilibet te geven, de koosnaam die wijlen prins Philip voor het staatshoofd had.

Harry en Meghan zijn dankbaar voor alle gelukswensen die ze hebben ontvangen. „Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld. Bedankt voor jullie voortdurende vriendelijkheid en steun in deze zeer speciale tijd voor onze familie”, schrijven de twee in een verklaring op de website van hun stichting Archewell.

