Dries Roelvink stort zich nu op ’heilige’ Jacques Brel

Je moet als zanger van goeden huize komen, om je te wagen aan het repertoire van de na zijn dood in 1978 bijna heilig verklaarde Jacques Brel. De Belgische chansonnier, die bekend is van onder meer Ne me quitte pas en Amsterdam, liet een uitgebreid oeuvre na dat hij niet alleen zong, maar grotendeels ook zelf schreef. Zanger Dries Roelvink gaat zich er toch aan wagen.

Dries Roelvink durft zich te wagen aan het repertoire van de legendarische chansonnier Jacques Brel. Ⓒ ANP/HH