Lewis Capaldi stopt met touren vanwege gezondheidsproblemen

Zaterdag gaf Capaldi een show op het festival Glastonbury, waar hij zichtbaar last had van Gilles de la Tourette waar hij aan lijdt. Om die reden verliep zijn optreden niet vlekkeloos. „Allereerst wil ik Glastonbury bedanken voor het feit dat ik mocht komen”, zegt hij daarover. „En het publiek voor het meezingen toen ik het nodig had, en alle geweldige berichten daarna. Dat betekent echt veel voor me.”

Capaldi geeft aan dat hij had gehoopt dat de drie weken rust die hij eerder nam hem zouden helpen. „Maar de waarheid is dat ik nog steeds moet leren wat de impact van Gilles de la Tourette op mijn mentale en fysieke gezondheid is. Zodat ik alles kan blijven doen wat ik graag doe.” De zanger verontschuldigt zich tegenover iedereen die kaartjes voor zijn shows heeft gekocht. „Maar ik moet me goed voelen om op het niveau te kunnen presteren dat jullie allemaal verdienen.” Capaldi noemt het cancelen van zijn optredens „de moeilijkste beslissing uit zijn leven.”