David Beckham: vriendin Brooklyn niet meer welkom bij gezin

De meest recente publiekelijke ruzie vond plaats tijdens het filmfestival in Cannes twee weken geleden. Volgens pa Beckham hebben ze beiden wat ruimte nodig. Een bron vertelt aan The Sun: „David heeft een hechte band met Brooklyn en het baart hem en Victoria zorgen hem te zien ruziën met Hana.” David wil dan ook dat zijn zoon er serieus over gaat nadenken of hij een toekomst voor zich ziet met haar.

Bovendien zou hij Brooklyn gevraagd hebben om Hana niet meer mee te nemen naar familiegelegenheden. Het lijkt erop dat hij daar gehoor aan heeft gegeven. Het gezin, met naast Brooklyn zoons Romeo (16) en Cruz (14) en dochter Harper (7), heeft de afgelopen week in Miami doorgebracht, maar op de familiekiekjes die ze op social media deelden, was geen spoor van Hana Cross te bekennen.

Een behoorlijke omslag, want het 22-jarige model viel juist bij moeder Victoria in goede aarde. Zo was zij als enige niet-familielid uitgenodigd op het verjaardagsdiner van de voormalige Posh-spice begin mei in Los Angeles. Het mag duidelijk zijn dat moeder en schoondochter het goed met elkaar kunnen vinden. „We kunnen samen overal over praten”, zei Hana toen nog in het tijdschrift Tatler over de band met Victoria, die ook haar styling deed voor het muziekfestival Coachella.

