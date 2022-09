Nederlands Film Festival barst weer los in Utrecht

De openingsfilm is Zee van Tijd van Theu Boermans, de eerste speelfilm die de regisseur in een kwart eeuw maakte. Het drama met in de hoofdrollen Gijs en Reinout Scholten van Aschat is woensdagavond tegelijkertijd met de première in Utrecht in honderd bioscopen door het hele land te zien.

Andere bijzondere titels die in première gaan in Utrecht zijn de speelfilms Femi van regisseur Dwight Fagbamila en Narcosis, de Nederlandse Oscarinzending van dit jaar. Ook zullen tijdens het festival de eerste afleveringen van de KRO-NCRV-serie Rampvlucht, over de Bijlmerramp, te zien zijn.

Het festival wordt op 30 september afgesloten met het Gouden Kalveren Gala. Hier worden de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Het hele programma van het NFF staat op de website.